Lombardia: per la neve in montagna contributo da 2,3 mln (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - Un contributo da 2,39 milioni di euro da parte della Regione Lombardia per favorire con il potenziamento della neve artificiale l'attività degli impianti di risalita della regione. Lo prevede il bando 'neve Programmata H48', che ha stanziato i fondi per sette nuovi interventi, dopo i 23 impianti già finanziati in precedenza. "In vista di Milano Cortina 2026 vogliamo rendere le nostre località montane sempre più competitive come mete turistiche e sportive, punto di riferimento per gli sport invernali a 360 gradi. Da qui al 2026 lavoriamo tutti i giorni per far diventare le nostre cime le più apprezzate al mondo in vista dei Giochi olimpici invernali", spiega l'assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi. Con questa misura sono stati finanziati in ... Leggi su iltempo (Di martedì 15 settembre 2020) Milano, 15 set. (Adnkronos) - Unda 2,39 milioni di euro da parte della Regioneper favorire con il potenziamento dellaartificiale l'attività degli impianti di risalita della regione. Lo prevede il bando 'Programmata H48', che ha stanziato i fondi per sette nuovi interventi, dopo i 23 impianti già finanziati in precedenza. "In vista di Milano Cortina 2026 vogliamo rendere le nostre località montane sempre più competitive come mete turistiche e sportive, punto di riferimento per gli sport invernali a 360 gradi. Da qui al 2026 lavoriamo tutti i giorni per far diventare le nostre cime le più apprezzate al mondo in vista dei Giochi olimpici invernali", spiega l'assessore regionale allo Sport, Martina Cambiaghi. Con questa misura sono stati finanziati in ...

ItaliaViva : Noi abbiamo rispetto per tutti ma non prendiamo lezioni da Matteo Salvini e dai suoi amici che hanno gestito il cor… - fattoquotidiano : LOMBARDIA FILM COMMISSION Sono nove in totale gli indagati per peculato nell’inchiesta [LEGGI] #edicola #15settembre - matteorenzi : A Matteo Salvini che pensa di portare in Toscana il modello Lombardia per la sanità diciamo, con tutto il rispetto,… - nicolettajuliaa : I VACCINI SPRAY NASALI IL 13 MARZO 2020 ??AVVISAMMO SU UN VACCINO PER VIA NASALE GIÀ PRONTO DAL 2018 ED ECCOLO PRES… - CittadinidiTwtt : RT @RegLombardia: #LNews Il ‘Piano Lombardia’ è il grande progetto voluto dal presidente della Regione “che prevede una serie di interven… -