Libia, media Usa: “Al Sarraj pronto alle dimissioni dopo colloqui di Ginevra” (Di martedì 15 settembre 2020) Fayez al Serraj, il capo del Governo di accordo nazionale (Gna), starebbe pensando a dimettersi. Lo scrive l’agenzia di stampa Bloomberg, citando fonti informate. Secondo l’agenzia, Serraj ha discusso i suoi piani con esponenti libici e internazionali e potrebbe fare l’annuncio nel fine della settimana. Il primo ministro potrebbe mantenere l’incarico ad interim fino ai colloqui a Ginevra previsti per il mese prossimo. L’indiscrezione arriva dopo le proteste a Tripoli e nelle altre città controllate dal Gna ad agosto, per chiedere migliori condizioni di vita e le dimissioni dell’attuale governo. Nel frattempo, nella giornata di domenica 13 settembre, dopo giorni di proteste di piazza e anche di attacchi a sedi istituzionali, si è dimesso il governo ... Leggi su tpi (Di martedì 15 settembre 2020) Fayez al Serraj, il capo del Governo di accordo nazionale (Gna), starebbe pensando a dimettersi. Lo scrive l’agenzia di stampa Bloomberg, citando fonti informate. Secondo l’agenzia, Serraj ha discusso i suoi piani con esponenti libici e internazionali e potrebbe fare l’annuncio nel fine della settimana. Il primo ministro potrebbe mantenere l’incarico ad interim fino aia Ginevra previsti per il mese prossimo. L’indiscrezione arrivale proteste a Tripoli e nelle altre città controllate dal Gna ad agosto, per chiedere migliori condizioni di vita e ledell’attuale governo. Nel frattempo, nella giornata di domenica 13 settembre,giorni di proteste di piazza e anche di attacchi a sedi istituzionali, si è dimesso il governo ...

