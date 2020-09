L’esame d’italiano va per le lunghe, Suarez rinuncia alla Juve (Di martedì 15 settembre 2020) La burocrazia italiana ha messo la pietra tombale sul passaggio di Luis Suárez alla Juventus. L’attaccante in rotta col Barcellona ha rinunciato all’opzione bianconera, avvilito dalle tempistiche dell’ottenimento della nazionalità italiana. L’ormai fantomatico esame d’italiano a cui dovrà sottoporsi l’uruguaiano, scrivono i media spagnoli, potrebbe andare per lunghe, ben oltre il 6 ottobre, quando dovranno essere presentate le liste per la Champions. Un rischio che gli ha fatto cambiare idea, secondo Rac1. L’intenzione di Suárez continua ad essere di lasciare il Barça dopo che Koeman lo ha informato di non puntare su di lui. Ha altre proposte sul tavolo e il tiro alla fune tra club e giocatore continua. A questo punto il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) La burocrazia italiana ha messo la pietra tombale sul passaggio di Luis Suárezntus. L’attaccante in rotta col Barcellona hato all’opzione bianconera, avvilito dalle tempistiche dell’ottenimento della nazionalità italiana. L’ormai fantomatico esame d’italiano a cui dovrà sottoporsi l’uruguaiano, scrivono i media spagnoli, potrebbe andare per, ben oltre il 6 ottobre, quando dovranno essere presentate le liste per la Champions. Un rischio che gli ha fatto cambiare idea, secondo Rac1. L’intenzione di Suárez continua ad essere di lasciare il Barça dopo che Koeman lo ha informato di non puntare su di lui. Ha altre proposte sul tavolo e il tirofune tra club e giocatore continua. A questo punto il ...

forumJuventus : Suarez studia per l'esame d'italiano... Per lui un Prof. d'eccezione ?? - napolista : L’esame d’italiano va per le lunghe, Suarez rinuncia alla Juve Le pratiche burocratiche per l’ottenimento della ci… - RaffaOrl : mi fa tenerezza #SkySport che cerca di giustificare il non arrivo di @LuisSuarez9 alla #Juventus perché l’esame d’i… - AntonelloSanti1 : @repubblica Ops non ha superato l'esame d'italiano? - MarNelant : Secondo me se la #Juve vuole #Suarez puo' non tesserare Mc Kennie, cosa che non ha ancora fatto, nel caso ci siano… -

Ultime Notizie dalla rete : L’esame d’italiano L’appello di Silvestri all’Italia: «Stop al doppio tampone negativo per dichiarare la guarigione» Corriere della Sera