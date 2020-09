Lega, 19 mln a Cipro e alle Cayman Il giro di denaro si allarga ancora (Di martedì 15 settembre 2020) L'inchiesta sui fondi delle Lega, Legati alla Film Commission, l'azienda nel mirino che ha portato all'arresto di tre commercialisti del Carroccio, si allarga sempre di più. I pm adesso - si legge su Repubblica - stanno seguendo una nuova pista. Nel 2015 un milione parte anche dalla Regione Lombardia e finisce alla Fim Commission (LFC) guidata da uno dei commercialisti della Lega, Alberto Di Rubba, suscitando lo stupore di funzionari della Regione e manager. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 15 settembre 2020) L'inchiesta sui fondi delleti alla Film Commission, l'azienda nel mirino che ha portato all'arresto di tre commercialisti del Carroccio, sisempre di più. I pm adesso - si legge su Repubblica - stanno seguendo una nuova pista. Nel 2015 un milione parte anche dalla Regione Lombardia e finisce alla Fim Commission (LFC) guidata da uno dei commercialisti della, Alberto Di Rubba, suscitando lo stupore di funzionari della Regione e manager. Segui su affaritaliani.it

L'inchiesta sui fondi delle Lega, legati alla Film Commission, l'azienda nel mirino che ha portato all'arresto di tre commercialisti del Carroccio, si allarga sempre di più. I pm adesso - si legge su ...

