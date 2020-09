Le mafie puntano ai soldi del Recovery fund (Di martedì 15 settembre 2020) L’allarme dell’Europol, gli occhi delle mafie sui fondi del Recovery fund. “I fondi costituiti dagli Stati membri sono già presi di mira dalle organizzazioni criminali”. I soldi – tanti – messi sul piatto dall’Ue con il Recovery fund e le altre iniziative a sostegno delle economie degli Stati membri fanno gola alle mafie, che avrebbero messo nel mirino gli ingenti flussi di denaro che circoleranno nell’Unione europea. E avrebbe già cominciato a muovere le pedine sullo scacchiere… L’Europol, come fatto sapere da Catherine De Bolle, ha registrato un incremento delle infiltrazioni. C’è quindi la consapevolezza che le organizzazioni criminali hanno messo nel mirino i fondi del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) L’allarme dell’Europol, gli occhi dellesui fondi del. “I fondi costituiti dagli Stati membri sono già presi di mira dalle organizzazioni criminali”. I– tanti – messi sul piatto dall’Ue con ile le altre iniziative a sostegno delle economie degli Stati membri fanno gola alle, che avrebbero messo nel mirino gli ingenti flussi di denaro che circoleranno nell’Unione europea. E avrebbe già cominciato a muovere le pedine sullo scacchiere… L’Europol, come fatto sapere da Catherine De Bolle, ha registrato un incremento delle infiltrazioni. C’è quindi la consapevolezza che le organizzazioni criminali hanno messo nel mirino i fondi del ...

fattoquotidiano : “Le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - HuffPostItalia : Allarme Europol: 'Le mafie puntano al Recovery Fund' - gracco63 : RT @fattoquotidiano: “Le mafie puntano ai soldi del Recovery Fund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul rischi… - dici_10 : RT @petergomezblog: “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul rischio… -