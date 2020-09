Il Processo di Biscardi compie 40 anni, Enrico Varriale: “Rese il calcio popolare, fu una rivoluzione. Come al bar, ma con intellettuali’ (Di martedì 15 settembre 2020) Enrico Varriale ha vissuto il Processo del Lunedì in tanti modi diversi. Prima Come semplice spettatore, poi Come parte integrante della redazione, infine Come conduttore, quando la Rai ha deciso di riproporre in versione aggiornata e corretta la creatura di Biscardi. Un’esperienza tanto forte quanto fondamentale nel percorso di crescita professionale di un giornalista che passo dopo passo è arrivato fino alla vice direzione di Rai Sport. Perché a lanciarlo è stato proprio Aldo Biscardi, che gli ha dato la possibilità di mettersi in luce grazie ai Mondiali del 1990 fino a diventare l’inviato di punta della sua trasmissione. E Varriale, pur non condividendo molte “storture” del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020)ha vissuto ildel Lunedì in tanti modi diversi. Primasemplice spettatore, poiparte integrante della redazione, infineconduttore, quando la Rai ha deciso di riproporre in versione aggiornata e corretta la creatura di. Un’esperienza tanto forte quanto fondamentale nel percorso di crescita professionale di un giornalista che passo dopo passo è arrivato fino alla vice direzione di Rai Sport. Perché a lanciarlo è stato proprio Aldo, che gli ha dato la possibilità di mettersi in luce grazie ai Mondiali del 1990 fino a diventare l’inviato di punta della sua trasmissione. E, pur non condividendo molte “storture” del ...

AndreaAquilotto : RICORRENZA. Il #15settembre 1980 su @RaiTre prima puntata de 'IL PROCESSO DEL LUNEDÌ', condotto da ENRICO AMERI e… - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Il 15 settembre del 1980 era un lunedì, e su Rai 3 andava in onda una nuova trasmissione. L'idea era elementare ma raffi… - roberto2_lamela : D'accordo con Novella Calligaris @novellanews lo stile 'Processo del Lunedi' di Biscardi applicato in tutti i talk… - archistadia : RT @RivistaUndici: Il 15 settembre del 1980 era un lunedì, e su Rai 3 andava in onda una nuova trasmissione. L'idea era elementare ma raffi… - RivistaUndici : Il 15 settembre del 1980 era un lunedì, e su Rai 3 andava in onda una nuova trasmissione. L'idea era elementare ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Biscardi Come Il Processo di Biscardi ha cambiato per sempre il calcio in tv Rivista Undici