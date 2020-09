Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck nuda in diretta durante Pomeriggio Cinque (Di martedì 15 settembre 2020) Patrizia De Black si è mostrata a seno scoperto in diretta tv a Pomeriggio 5, la concorrente del Grande Fratello Vip non si era accorta di essere ripresa. Mentre le telecamere della casa trasmettevano in diretta le riprese alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso, Pomeriggio 5, Patrizia De Blanck ha iniziato a spogliarsi. Totalmente in … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 15 settembre 2020)De Black si è mostrata a seno scoperto intv a5, la concorrente delVip non si era accorta di essere ripresa. Mentre le telecamere della casa trasmettevano inle riprese alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso,5,Deha iniziato a spogliarsi. Totalmente in … L'articolo NewNotizie.it.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - toni4449 : RT @EdoardoMecca1: 'La televisione italiana va rinnovata e cambiata'. Ricomincia il Grande Fratello. - _emi_______ : RT @mrzcsn: io lo ripeto, il grande fratello è il trash assoluto ma quest’anno si guarda solo perché c’è tommaso zorzi. -