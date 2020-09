Grande Fratello Vip, brutte notizie per Alfonso Signorini (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante l’attesa e la curiosità intorno ai nomi dei vip che hanno accettato di partecipare al Grande Fratello il reality condotto per la seconda volta d’Alfonso Signorini non ha brillato negli ascolti. Il debutto del programma ha infatti registrato uno share decisamente basso al di sotto del 19%, un dato rilevante visto che nelle precedenti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante l’attesa e la curiosità intorno ai nomi dei vip che hanno accettato di partecipare alil reality condotto per la seconda volta d’non ha brillato negli ascolti. Il debutto del programma ha infatti registrato uno share decisamente basso al di sotto del 19%, un dato rilevante visto che nelle precedenti … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - nieddupierpaolo : RT @Corriere: GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - CheDonnait : Non inizia nel migliore dei modi l'avventura di #TommasoZorzi al #GFVIP -