Grande Fratello VIP 5, paura per Tommaso Zorzi: "Ho la febbre da due giorni" (Di martedì 15 settembre 2020) Tommaso Zorzi ha accusato i sintomi della febbre durante la prima notte nella casa del Grande Fratello Vip 5; il personale medico è prontamente intervenuto. paura nella casa del Grande Fratello VIP 5 per Tommaso Zorzi, che durante la notte ha avuto la febbre. L'influencer si è sentito male e dopo aver chiesto il termometro alla produzione è intervenuto il medico con antibiotico e tachipirina. Nonostante i concorrenti siano stati tutti sottoposti al tampone più volte prima di entrare nella casa, e nonostante siano sempre risultati negativi, è ovvio che in un momento particolare come questo il pensiero di tutti sia corso a uno scenario poco rassicurante. Ieri sera ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 settembre 2020)ha accusato i sintomi delladurante la prima notte nella casa delVip 5; il personale medico è prontamente intervenuto.nella casa delVIP 5 per, che durante la notte ha avuto la. L'influencer si è sentito male e dopo aver chiesto il termometro alla produzione è intervenuto il medico con antibiotico e tachipirina. Nonostante i concorrenti siano stati tutti sottoposti al tampone più volte prima di entrare nella casa, e nonostante siano sempre risultati negativi, è ovvio che in un momento particolare come questo il pensiero di tutti sia corso a uno scenario poco rassicurante. Ieri sera ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - riprenditi : RT @mickeyisagod: ma veramente un sacco di miei mutuals stanno guardando il grande fratello? novabbe qui ci vuole una bella pulizia ?? - Lucy01533041 : @GrandeFratello Il grande fratello era il programma che il mio caro zio Carlo seguiva con tanta passione, aveva 96… -