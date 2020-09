GF Vip | rimandato l’ingresso della Gregoraci

Leggi su 361magazine

(Di martedì 15 settembre 2020) Si parla di motivi personali Ieri sera, lunedì 14 settembre, è iniziata una nuova stagione del “Grande Fratello Vip”. Leggi anche: Elisabetta: “Non ci sarà un ritorno di fiamma con Briatore” Non sono entrati nella casa tutti i protagonisti dello show ma solo una parte: i restati entreranno nella casa nell’appuntamento in onda venerdì. Anche quest’anno, infatti, saranno due gli appuntamenti settimanali con lo show condotto da Alfonso Signorini. A sorpresa però non è entrata nella casa Elisabettache invece era nella “lista” di concorrenti che avrebbe dovuto fare il suo debutto nella prima puntata. Secondo alcune indiscrezioni, e secondo quanto riporta Blogo, il suo ingresso è stato solo posticipato per motivi personali. Nulla di ...