Emersione lavoro irregolare: istruzioni Inps su obblighi contributivi e dichiarativi (Di martedì 15 settembre 2020) Si è conclusa ormai la procedura di Emersione dei rapporti di lavoro irregolare, avviata lo scorso 1° giugno ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, che ha riguardato i settori dell'agricoltura, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona. Secondo i dati del Ministero dell'interno il totale delle domande ricevute dal portale ammonta a 207.542. I datori di lavoro che hanno avviato la procedura di Emersione, ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34/220 (cd. "Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, sono tenuti a versare la contribuzione dovuta afferenti ai periodi di lavoro: dal 19 maggio 2020, per le istanze con cui è stata dichiarata la ...

