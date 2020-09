Dottor Mariano Amici | “Facciamola finita con la farsa dei tamponi | delle mascherine e dei distanziamenti”

Leggi su italiasera

(Di martedì 15 settembre 2020) Ilprosegue la sua battaglia a colpi di post Facebook contro il governo e la gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia. Divenuto noto a livello nazionale per aver presentato ricorso al Tar contro l’ordinanza di Zigaretti che obbliga la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 e al personale sanitario, il medico romano ora invita la popolazione a riflettere con l’obiettivo di “far maturare le coscienze“, slogan che caratterizza la sua dichiarazioni sui social network, sempre più apprezzate e condivise dai suoi sostenitori. Leggi anche: Dott.: “Tampone strumento per diffondere il panico nella popolazione” (Video) In un recente post Facebook...