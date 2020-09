Diletta Leotta confessa i momenti più difficili della sua vita (Di martedì 15 settembre 2020) Diletta Leotta torna in tv e in libreria con “Scegli di sorridere”, il nuovo libro dove rivela tutti i momenti più difficili della sua vita: di chi parlerà? Diletta Leotta è pronta a ripartire. Il bordo campo la sta attendendo. Questa settimana, infatti, riparte il campionato di serie A e lei non vede l’ora di tornare sull’erba verde degli stadi. Ma per Diletta non c’è solo il calcioArticolo completo: Diletta Leotta confessa i momenti più difficili della sua vita dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020)torna in tv e in libreria con “Scegli di sorridere”, il nuovo libro dove rivela tutti ipiùsua: di chi parlerà?è pronta a ripartire. Il bordo campo la sta attendendo. Questa settimana, infatti, riparte il campionato di serie A e lei non vede l’ora di tornare sull’erba verde degli stadi. Ma pernon c’è solo il calcioArticolo completo:piùsuadal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - arvthood : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - lorenzoscida2 : @Fabbaq1 Pensavo che tu le notti le passassi tra Belen e Diletta Leotta - infoitcultura : Diletta Leotta splendida di notte in barca: vestito cortissimo - infoitcultura : Diletta Leotta scatenata al lago: vestitino cortissimo – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta in costume aspettando la Serie A: le FOTO fanno impazzire i follower Calciomercato.com Diletta Leotta, che schianto! Fa lezioni di surf sul lago di Como

Diletta Leotta è convinta: “L’uomo perfetto non esiste”. I suoi fan pensano invece che la donna perfetta sia proprio lei. Ecco la conduttrice durante una sensuale gita sul lago di Como dove in bikini ...

Mahmood festeggia il compleanno: Diletta Leotta ed Elodie regine della serata

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...

L’altra domenica dei Vip sul lago

In questo weekend a tutto sole e follower i Ferragnez - già da venerdì (instagram docet) al Grand Hotel Tremezzo - sono stati decisamente in buona compagnia. Forte dei suoi 21 milioni di follower, Chi ...

Diletta Leotta è convinta: “L’uomo perfetto non esiste”. I suoi fan pensano invece che la donna perfetta sia proprio lei. Ecco la conduttrice durante una sensuale gita sul lago di Como dove in bikini ...In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...In questo weekend a tutto sole e follower i Ferragnez - già da venerdì (instagram docet) al Grand Hotel Tremezzo - sono stati decisamente in buona compagnia. Forte dei suoi 21 milioni di follower, Chi ...