Covid Campania, i casi tornano a salire: ?136 positivi su 3.895 tamponi, 60 i guariti (Di martedì 15 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 136 positivi su 3.895 tamponi (in totale 9.351 su 505.463 tamponi), nessuna vittima (i... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 settembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regionesu 3.895(in totale 9.351 su 505.463), nessuna vittima (i...

