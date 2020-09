Ciclismo, Vincenzo Nibali: “Mondiale Imola sarà speciale per noi, maglia azzurra dà brivido unico” (Di martedì 15 settembre 2020) Vincenzo Nibali sta visionando nella giornata odierna il percorso del Mondiale di Imola 2020, in programma domenica 27 settembre. Lo Squalo ha appena concluso la Tirreno-Adriatico e prosegue la preparazione verso il Giro d’Italia che rimane il principale obiettivo stagionale. “Anche dopo tanti anni da professionista, la maglia azzurra dà un brivido unico e rappresenta il sogno di ogni bambino – afferma il siciliano in una nota diffusa dal comitato organizzatore di Imola 2020 – Il percorso? Voglio visionarlo prima di dare un riscontro, però sicuramente sarà impegnativo e aperto a varie soluzioni. Sarà un Mondiale spettacolare.” Leggi su sportface (Di martedì 15 settembre 2020)sta visionando nella giornata odierna il percorso del Mondiale di2020, in programma domenica 27 settembre. Lo Squalo ha appena concluso la Tirreno-Adriatico e prosegue la preparazione verso il Giro d’Italia che rimane il principale obiettivo stagionale. “Anche dopo tanti anni da professionista, ladà ununico e rappresenta il sogno di ogni bambino – afferma il siciliano in una nota diffusa dal comitato organizzatore di2020 – Il percorso? Voglio visionarlo prima di dare un riscontro, però sicuramente sarà impegnativo e aperto a varie soluzioni. Sarà un Mondiale spettacolare.”

