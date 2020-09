Carlo De Riso è il secondo Boss In Incognito del 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Carlo De Riso Un altro imprenditore è pronto a mettersi in gioco nel secondo appuntamento di Boss In Incognito. Stasera, in prima serata, i telespettatori di Rai2 faranno infatti la conoscenza di Carlo De Riso, l’amministratore di un’azienda leader nella produzione di limoni. L’azienda in questione è la Costieragrumi, fondata nel 1927 e situata a Minori, in Costiera Amalfitana; attualmente conta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti. Annualmente, commercializza circa 1.400 tonnellate di Limone Costa D’Amalfi I.g.p. su un totale di 4.500 tonnellate di prodotto, per un fatturato di 11.000.000 di euro. Nel corso del docu-reality, condotto da Max Giusti, De Riso avrà modo di interagire – senza far ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 settembre 2020)DeUn altro imprenditore è pronto a mettersi in gioco nelappuntamento diIn. Stasera, in prima serata, i telespettatori di Rai2 faranno infatti la conoscenza diDe, l’amministratore di un’azienda leader nella produzione di limoni. L’azienda in questione è la Costieragrumi, fondata nel 1927 e situata a Minori, in Costiera Amalfitana; attualmente conta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti. Annualmente, commercializza circa 1.400 tonnellate di Limone Costa D’Amalfi I.g.p. su un totale di 4.500 tonnellate di prodotto, per un fatturato di 11.000.000 di euro. Nel corso del docu-reality, condotto da Max Giusti, Deavrà modo di interagire – senza far ...

