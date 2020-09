Alzheimer cosa mangiare e a cosa stare attenti | ecco cosa dice la scienza

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 15 settembre 2020) L’è una delle malattie più spaventose e complesse da affrontare. E’ chiaro che sia quasi impossibile prevenirla, ma ci sono alcune piccole accortezze, soprattutto sotto l’aspetto alimentare, che si potrebbero adottare.dicono gli studi scientifici.provoca i danni al cervello I nemici più pericolosi del cervello sono soprattutto le bibite zuccherate, come la Coca cola e la Fanta. Un loro uso eccessivo aumenta il rischio di, una malattia degenerativa che si manifesta prevalentemente dai 65 anni in sù. Tale malattia si manifesta con sintomi quali: disorientamento, depressione, confusione e tanti altri. Per sfuggire da essa bisogna evitare ...