Unipol | prepara bond in formato “green”

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Il CdA diha autorizzato l’emissione, da parte della Società, nell’ambito del proprio Programma EMTN, di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile, per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni di euro, da collocare esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri (con eccezione di quelli USA) e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Il Prestito sarà emesso in“green”, a conferma dell’impegno del Gruppoper la sostenibilità, e sarà conforme al “GreenFramework” definito dalla Società, oggetto di una Second Party Opinion rilasciata da Sustainalytics. La liquidità riveniente dal Prestito sarà utilizzata, ...