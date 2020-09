Un anno con la scuola Rousseau La formazione è il pilastro per il nostro futuro

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nel 2014 da candidato sindaco feci a me stessa una promessa: avrei lavorato con tutte le mie forze per creare unadiper tutti i candidati e portavoce comunali del MoVimento 5 Stelle. L’esperienza da candidato sindaco, prima, e da consigliere comunale poi, mi avevano fatto capire quanto fosse complesso affrontare tutto da soli, senza risorse e con tanti ostacoli davanti a sé. Da quel giorno iniziai un percorso. Riuscii ad entrare nelladiANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) e per 7 mesi studiai tutto quello che sarebbe stato utile sapere – per me e per tutti i consiglieri comunali del MoVimento – per lavorare al meglio nei Comuni. Dopo questa esperienza decisi di mettere a disposizione le mie competenze e progettai su una piattaforma, allora ...