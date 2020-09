Toni Servillo nel cast de La mano di Dio di Paolo Sorrentino per Netflix (Di lunedì 14 settembre 2020) L'attore Toni Servillo si è unito al cast de La mano di Dio nuovo film di Paolo Sorrentino targato Netflix di cui sono appena iniziate le riprese. L'attore simbolo de La grande Bellezza, Toni Servillo, torna a lavorare con Paolo Sorrentino: infatti farà parte anche lui del cast de La mano di Dio, il nuovo film Netflix le cui riprese sono iniziate la scorsa settimana a Napoli, città natale del regista premio Oscar. La produzione del nuovo film di Paolo Sorrentino, prodotta da The Apartment per Netflix, si è trasferita attualmente in Sicilia, secondo una fonte ben informata che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) L'attoresi è unito alde Ladi Dio nuovo film ditargatodi cui sono appena iniziate le riprese. L'attore simbolo de La grande Bellezza,, torna a lavorare con: infatti farà parte anche lui delde Ladi Dio, il nuovo filmle cui riprese sono iniziate la scorsa settimana a Napoli, città natale del regista premio Oscar. La produzione del nuovo film di, prodotta da The Apartment per, si è trasferita attualmente in Sicilia, secondo una fonte ben informata che ...

