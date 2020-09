Regione Lombardia, via libera per trasformare il San Gerardo in Irccs (Di lunedì 14 settembre 2020) Monza, 14 settemre 2020 - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la richiesta formale presentata dall'Asst di Monza per trasformare l'ospedale San Gerardo in un Istituto di ricerca e cura ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 14 settembre 2020) Monza, 14 settemre 2020 - La Giunta regionale dellaha approvato la richiesta formale presentata dall'Asst di Monza perl'ospedale Sanin un Istituto di ricerca e cura ...

RegLombardia : #LNews si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (12.84… - borghi_claudio : Volete sapere perchè l'affare dei banchi è sicuramente gravissimo? Basta guardare la goffa e scandalosa reazione de… - fattoquotidiano : Lombardia, il bluff delle “mascherine pannolino”. Inutilizzabili, la Regione le regala al Kazakhistan. Pagandole di… - Dome689 : RT @Open_gol: ?? Coronavirus, in Lombardia si dimezzano i nuovi positivi: +125 (ieri +265), ma con 5mila tamponi in meno. Due i decessi. I… - Open_gol : ?? Coronavirus, in Lombardia si dimezzano i nuovi positivi: +125 (ieri +265), ma con 5mila tamponi in meno. Due i de… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lombardia Regione Lombardia: via libera per trasformare il San Gerardo in Irccs MBnews Caos test, a Elmas passeggeri

Pochi viaggiatori con la certificazione del test negativo in mano. Chiedono di poter effettuare il test in aeroporto, ma i controlli immediati con il personale Ats non sono stati attivati. Al momento ...

Colonna mobile. Copertura radio 'nomadica', il test dell'esercitazione di protezione civile

Alcuni mezzi di protezione civile della colonna mobile provinciale e regionale e volontari di protezione civile hanno effettuato una esercitazione sul territorio provinciale, attuando dei test di comu ...

Pochi viaggiatori con la certificazione del test negativo in mano. Chiedono di poter effettuare il test in aeroporto, ma i controlli immediati con il personale Ats non sono stati attivati. Al momento ...Alcuni mezzi di protezione civile della colonna mobile provinciale e regionale e volontari di protezione civile hanno effettuato una esercitazione sul territorio provinciale, attuando dei test di comu ...