Referendum, equilibri politici e sgambetti (Di lunedì 14 settembre 2020) Licenziata undici mesi fa dal Parlamento con una maggioranza bulgara (unici contrari, «Europa» di Emma Bonino e «Noi con l’Italia» di Maurizio Lupi), la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari sembrava fosse una partita già chiusa in partenza. L’esito del Referendum promosso da 71 parlamentari contrari al taglio non era in discussione. I sondaggi non lasciavano margini di dubbio: i favorevoli sono stati stimati stabilmente al di sopra del 50%, con punte superiori anche all’80%. Questo almeno fino a poche settimane fa. Quando tutto lasciava ormai intendere che la modifica istituzionale avrebbe avuto la benedizione pressoché unanime degli italiani, sono cominciate a levarsi voci contrarie. Poche, isolate, e per di più mal sopportate, quando non invise, dai vertici dei partiti: di tutti i partiti, di ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 14 settembre 2020) Licenziata undici mesi fa dal Parlamento con una maggioranza bulgara (unici contrari, «Europa» di Emma Bonino e «Noi con l’Italia» di Maurizio Lupi), la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari sembrava fosse una partita già chiusa in partenza. L’esito delpromosso da 71 parlamentari contrari al taglio non era in discussione. I sondaggi non lasciavano margini di dubbio: i favorevoli sono stati stimati stabilmente al di sopra del 50%, con punte superiori anche all’80%. Questo almeno fino a poche settimane fa. Quando tutto lasciava ormai intendere che la modifica istituzionale avrebbe avuto la benedizione pressoché unanime degli italiani, sono cominciate a levarsi voci contrarie. Poche, isolate, e per di più mal sopportate, quando non invise, dai vertici dei partiti: di tutti i partiti, di ...

Il 20 e 21 settembre prossimi noi elettori italiani saremo chiamati a rispondere, con un Sì o un No, alla domanda arcana "Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli arti ...

Il prossimo 20 e 21 settembre si voterà per il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari di Camera e Senato. La votazione, che doveva tenersi a marzo e poi rimandata a segu ...

