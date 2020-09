Recovery Fund, Di Maio: “Tutti vogliono mettere le mani sul bottino. Da come e con che velocità spenderemo questi soldi dipende il nostro futuro” (Di lunedì 14 settembre 2020) “Stiamo lavorando al Recovery Fund, ci sono tantissimi soldi da spendere in pochi anni per la ripartenza. Tutti vogliono mettere le mani su questo bottino, vedo tanti malintenzionati che sperano di spendere una fetta di questi 209 miliardi di euro che ci siamo sudati in Europa”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. “E’ chiaro che, come per ogni calamità naturale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ci sono dei fondi per la ricostruzione. Noi abbiamo sensibilità come green economy e sostenibilità, ma da come e con che velocità spenderemo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) “Stiamo lavorando al, ci sono tantissimida spendere in pochi anni per la ripartenza. Tuttilesu questo, vedo tanti malintenzionati che sperano di spendere una fetta di209 miliardi di euro che ci siamo sudati in Europa”. E’ quanto ha detto il ministro degli Affari esteri, Luigi Di. “E’ chiaro che,per ogni calamità naturale – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ci sono dei fondi per la ricostruzione. Noi abbiamo sensibilitàgreen economy e sostenibilità, ma dae con che velocità...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Perché servono (e che cosa sono) il Mes e il Recovery Fund? La Stampa Fisco: Ruffini (Agenzia entrate), Redovery fund per riforma e digitalizzazione

Fisco, Ruffini(Entrate), Recovery fund può aiutare digitalizzazione

