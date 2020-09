PS5 costerà meno di Xbox Series X | parola di insider

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Dopodomani, mercoledì 16 settembre, ci sarà spazio per un nuovo evento dedicato a PlayStation 5. Un evento che nelle promesse di Sony mostrerà nuovi giochi in arrivo sulla console next-gen ma che secondo tutti sarà anche il teatro per il grande reveal di prezzo e data di uscita.Dopo una Microsoft costretta a fare la prima mossa da dei leak mastodontici, anche la compagnia nipponica deve iniziare a muoversi in concreto con una reazione che potrebbe arrivare in modi molto diversi. Sony sarà super aggressiva, si porrà sullo stesso livello diX o tirerà un pochino la corda con un prezzo maggiore forte di una generazione PS4 che le ha fatto guadagnare tantissimo credito?Le ipotesi sono davvero parecchie e l'ultima arriva da un notovicino al mondo PlayStation. Tidux non ...