Pomeriggio 5 | la puntata di oggi | 14 settembre 2020 | anticipazioni e ospiti di Barbara D’Urso

Leggi su italiasera

(Di lunedì 14 settembre 2020) Si riparte, con la nuova settimana e il ritorno delladi5, con la conduzione did’Urso su Canale 5. Come sempre tanti temi,, collegamenti per il pubblico pomeridiano.Cinque: quando va in onda,, quando inizia, streaming, orario su canale 5, repliche, ascolti Nell’ultimac’è stato spazio anche per argomenti leggeri come le diete, tema sul quale Francesca Cipriani ha raccontato la sua esperienza. Desiderosa di cambiare la sua figura, la bella Francesca ha confessato di aver iniziato una dieta molto particolare, sostenendo di aver perso tanto un poco tempo. “Sono riuscita a perdere 5 kg in 5 giorni, ho perso un chilo al giorno” ha sostenuto la Cipriani, fra la ...