"Paola e Ciro minacciati di morte dalla famiglia di lei": il terribile retroscena (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaivano (Na) – dalla famiglia di Maria Paola Gaglione, racconta Daniela Falanga, presidente di Arcigay Napoli, che ha fatto visita in ospedale a Ciro, arrivano dei retroscena importanti sulla vicenda dell'omicidio di Caivano. La coppia avrebbe già subito minacce di morte in passato da parte della famiglia di lei. "La madre di Ciro mi ha chiesto di dire chiaramente alla stampa che ricevevano già delle minacce di morte e che quindi la questione era grave – ha spiegato Falanga -. E purtroppo, alla fine, in questa violenza inaudita è morta una persona. Qui non parliamo di una situazione in cui c'è ancora da definire cosa sta accadendo". La famiglia di ...

meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - SirDistruggere : La madre di Ciro ha scritto un post su Fb dove testimonia che la madre di Paola sarebbe andata fuori alla questura… - fanpage : Aveva deciso di andare a vivere insieme a Ciro. I progetti di Maria Paola spezzati per sempre da suo fratello, che… - mykingnamjoon_ : RT @pockettbear: Ciò che mi deprime di più della storia di Maria Paola e Ciro, é che il fratello di lei li sperona... Maria cade e non si m… - flamanc24 : RT @cjmimun: 'Devono pagare Michele, la mamma e il papa'. Tutti e tre devono pagare. Ma quale incidente, non e' vero'. Lo ha detto la mamma… -

