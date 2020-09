Morte Maria Paola Gaglione, il fratello: “Volevo solo parlare, non l’ho uccisa” (Di lunedì 14 settembre 2020) Michele, fratello di Maria Paola Gaglione si difende durante l’udienza davanti al gip, che ha convalidato il suo arresto. “L’ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l’ho uccisa. Non ho provocato io l’incidente. Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famiglia nella disperazione”. … Leggi su 2anews (Di lunedì 14 settembre 2020) Michele,disi difende durante l’udienza davanti al gip, che ha convalidato il suo arresto. “L’ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l’ho uccisa. Non ho provocato io l’incidente. Volevochiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famiglia nella disperazione”. …

SirDistruggere : Servizio vergognoso al Tg1 di poco fa sulla morte di Maria Paola Gaglione. Una storia tra una ragazza e un ragazzo… - rtl1025 : ?? 'Volevo darle una lezione, non ucciderla. Ma era stata infettata'. Lo ha detto ai carabinieri Michele Antonio Gag… - HuffPostItalia : Imma Battaglia: 'La morte di Maria Paola è figlia di una cultura ipermachista' - marialina54 : RT @ellyesse: Una tragedia inaccettabile la morte della 22enne Maria Paola Gaglione in un incidente causato dal fratello che la inseguiva p… - Fiorellissimo : RT @ellyesse: Una tragedia inaccettabile la morte della 22enne Maria Paola Gaglione in un incidente causato dal fratello che la inseguiva p… -