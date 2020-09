Mentre tradisce la moglie fa finta di… | succede una cosa agghiacciante

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 14 settembre 2020) Anche tradire è un’arte e non tutti ne sono capaci. C’è chi fa quel che può per tenere in piedi più relazioni allo stesso tempo; ma spesso i tentativi sono goffi, poco furbi e inverosimili. Un po’ come la storia di quest’uomo che ha finto il proprio rapimento per trascorrere più tempo insieme alla propria amante… “Chiedono un riscatto, aiuto” L’incredibile notizia arriva dalla Florida dove un uomo, con pochissima lungimiranza, ha scelto di inviare un sms a suascrivendole velocemente di essere stato rapito e che, per essere liberato, c’era la necessità di pagare subito un riscatto. La, spaventatissima, ha cercato con freddezza di esaminare la situazione, ma poi si è lasciata prendere dal panico. Nonostante il marito le avesse chiesto di ...