Maratona fiscale al via, quante scadenze fino a fine mese? (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Una vera e propria Maratona, di quelle però delle quali si farebbe volentieri a meno. Tra i versamenti che sono stati prorogati in questi ultimi mesi a causa del Covid e gli adempimenti ordinari previsti dal calendario, da mercoledì prossimo, 16 settembre, fino a fine mese gli italiani dovranno districarsi in una giungla fiscale costituita da 270 scadenze. Sia chiaro, rileva la Cgia, non è che i contribuenti dovranno onorarle tutte, ma tra pagamenti, comunicazioni, adempimenti, ravvedimenti operosi, dichiarazioni e istanze da presentare all'erario, "saremo costretti a trascorrere giornate molto stressanti". A chiedere il conto ci penseranno, in particolar modo, l'Iva, i contributi previdenziali, l'Ires, l'Irap ...

