"Manca oltre un milione di dosi". L'allarme di Federfarma sul vaccino antinfluenzale (Di lunedì 14 settembre 2020) “La decisione di destinare alla distribuzione in farmacia solo l′1,5% dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni non garantisce una risposta adeguata ai bisogni della popolazione attiva. Insufficienti solo 250.000 dosi a fronte di un fabbisogno stimato tra 1,2 e 1,5 milioni di dosi”. Lo affermano le federazioni dei farmacisti Federfarma, Fofi e e Assofarm commentando l’intesa Stato-Regioni per rivedere la quota delle dosi dei vaccini influenzali da destinare al sistema territoriale delle farmacie. “Decliniamo - aggiungono - qualsiasi responsabilità per eventuali difficoltà che potrebbero avere i cittadini nel rifornirsi dei vaccini”.Le federazioni dei farmacisti sottolineano: “stupisce che la Conferenza Stato-Regioni abbia deciso di destinare alle farmacie ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) “La decisione di destinare alla distribuzione in farmacia solo l′1,5% dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni non garantisce una risposta adeguata ai bisogni della popolazione attiva. Insufficienti solo 250.000a fronte di un fabbisogno stimato tra 1,2 e 1,5 milioni di”. Lo affermano le federazioni dei farmacisti, Fofi e e Assofarm commentando l’intesa Stato-Regioni per rivedere la quota delledei vaccini influenzali da destinare al sistema territoriale delle farmacie. “Decliniamo - aggiungono - qualsiasi responsabilità per eventuali difficoltà che potrebbero avere i cittadini nel rifornirsi dei vaccini”.Le federazioni dei farmacisti sottolineano: “stupisce che la Conferenza Stato-Regioni abbia deciso di destinare alle farmacie ...

Ultime Notizie dalla rete : Manca oltre "Manca oltre un milione di dosi". L'allarme di Federfarma sul vaccino antinfluenzale L'HuffPost Nel Napoli manca una mente tecnica

È stato peggio non giocare l’amichevole di Lisbona. A palla ferma la partita racconta un Napoli ancora tutto da inventare ad una settimana dal campionato. Più che avere idee confuse, al Napoli ne manc ...

Milano, la scuola è ricominciata ma mancano i professori: sono oltre 5mila le cattedre vuote

All'avvio del nuovo anno scolastico sono 5.106 i posti di ruolo vacanti nelle scuole di Milano e provincia, di cui 2.065 di sostegno. Il rapporto è di un docente su cinque che manca all'appello, su un ...

