Manca l'insegnante di sostegno, bimbo down deve rinunciare al primo giorno di scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) Non è stata nominata la maestra di sostegno e un bambino di 6 anni con la sindrome di down ha dovuto rinunciare al suo primo giorno di scuola, in prima elementare. Succede in provincia di Pisa, e la ... Leggi su lanazione (Di lunedì 14 settembre 2020) Non è stata nominata la maestra die un bambino di 6 anni con la sindrome diha dovutoal suodi, in prima elementare. Succede in provincia di Pisa, e la ...

