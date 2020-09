Juventus-Sampdoria | non arriva la deroga | si giocherà senza pubblico

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, dal prossimo weekend si inizierà a fare sul serio. Una partita di grande interesse metterà di fronte, i bianconeri sono intenzionati a confermarsi anche con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina, i blucerchiati hanno l’obiettivo di riscattare l’ultima stagione. Nel frattempo la regione Piemonte ha deciso di non concedere laper far entrare mille spettatori all’Allianz Stadium. Il Governatore Alberto Cirio aveva inoltrato la domanda al Dipartimento prevenzione, ma alla fine la risposta è stata negativa. Barcellona, dalla Spagna: “fuori rosa se non parte”,in attesaL'articolo, nonla ...