Inter, tra i quattro incedibili di Conte ci sarebbe De Vrij: no al Barcellona (Di lunedì 14 settembre 2020) Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i blaugrana avrebbero chiesto il giocatore alla società nerazzurra su consiglio del nuovo allenatore ed ex commissario tecnico della Nazionale ...

