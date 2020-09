Incidente a Cernusco | schianto frontale tra moto e van | 17enne in coma

(Di lunedì 14 settembre 2020) Repertorio Una ragazza di 17 anni è andata ine uno di 19 è stato portato via in codice giallo. Questo il drammatico bilancio di unavvenuto poco dopo le 12 asul Naviglio, ...

teresacapitanio : RT @qn_giorno: #Milano, Cernusco sul Naviglio, incidente tra auto e moto: grave una 17enne - qn_giorno : #Milano, Cernusco sul Naviglio, incidente tra auto e moto: grave una 17enne - DentroeFuori : Su -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Cernusco

IL GIORNO

(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 14 settembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 12.00, lungo la SP 121, all’altezza del negozio Prenatal, per un incidente tra una moto, con a bordo due giov ...Un'automobile e un monopattino elettrico sono rimaste coinvolte in un incidente stradale a Milano, all'incrocio tra via Giambellino e via Tolstoi.