In barcone dalla Tunisia per curare il figlio cardiopatico | operazione perfettamente riuscita al Monaldi

(Di lunedì 14 settembre 2020) Hanno attraversato il Mediterraneocon la speranza di poter offrire al loro bimbo, di appena 8 mesi e affetto da una malformazione cardiaca, cure e assistenza adeguate. Dopo due giorni di viaggio su uninsieme ad altre 50 persone, lo sbarco a Lampedusa e poi il trasferimento presso il centro di prima accoglienza di Crotone, per il piccolo I. e’ stato disposto, in un primo momento, il ricovero presso l’ospedale della città calabrese e, successivamente, presso la Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedaledi Napoli dove è stato operato, per una tetralogia di Fallot, dall’equipe del dottor Guido Oppido. La mamma, scappata inCosta d’Avorio dopo la morte del padre e per evitare un matrimonio combinato ...