Il Pd di Zingaretti campa di odio strategico (Di lunedì 14 settembre 2020) Dice anzi sbraita Zingaretti dal palco della Festa dell'Unità – tutti in mascherina perché sono civili, mica sovranisti – che loro, il Pd è l'unico… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di lunedì 14 settembre 2020) Dice anzi sbraitadal palco della Festa dell'Unità – tutti in mascherina perché sono civili, mica sovranisti – che loro, il Pd è l'unico… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro.

PonytaEle : RT @MaxDelPapa: Il Pd di Zingaretti campa di odio strategico - Max Del Papa - MaxDelPapa : Il Pd di Zingaretti campa di odio strategico - Max Del Papa - faleriad5 : RT @CtzMaurizio: @fiaschetta69 @eizaghi @Garrasput @fenice_risorta Quanto dichiaravano di Reddito imponibile prima di entrare in politica i… - CtzMaurizio : RT @CtzMaurizio: @fiaschetta69 @eizaghi @Garrasput @fenice_risorta Quanto dichiaravano di Reddito imponibile prima di entrare in politica i… - LuciaLaVita1 : RT @CtzMaurizio: @fiaschetta69 @eizaghi @Garrasput @fenice_risorta Quanto dichiaravano di Reddito imponibile prima di entrare in politica i… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti campa Il Pd di Zingaretti campa di odio strategico Nicola Porro Referendum, in campo i fronti del Si e del No: incontri e iniziative per coinvolgere

Quando manca ormai una settimana al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari la campagna elettorale entra nel vivo. Anche a Cassino. Domani, alle 18 nella sala Restagno del Comune di Cass ...

Pd, Zingaretti, noi l'unica garanzia contro l'avanzata delle destre

"Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda: i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia. In quest'Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c'è un solo pa ...

Quando manca ormai una settimana al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari la campagna elettorale entra nel vivo. Anche a Cassino. Domani, alle 18 nella sala Restagno del Comune di Cass ..."Guai a lasciare il terreno agli altri. Nessuno si illuda: i Democratici il terreno non lo lasceranno mai dentro questa democrazia. In quest'Italia di parolai, voltagabbana, twittaroli, c'è un solo pa ...