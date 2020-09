Governo, rimpasto lampo post voto I ministri che tremano di più: i nomi (Di lunedì 14 settembre 2020) A meno di una settimana dal voto per le Regionali, la parola rimpasto rimbalza nei Palazzi. Quella che fino a qualche giorno fa era per lo più un’eco, seppure insistente, infatti, col passare delle ore e con la sfida del voto che si avvicina è diventata molto più che una voce di sottofondo. La riprova, in effetti, sta nelle parole del numero due del Pd, Andrea Orlando, che ha di fatto aperto a questa opzione quale exit strategy in caso le Regionali si rivelassero una Beresina. Per la prima volta in casa dem un esponente di peso come il vicepresidente del partito ha rotto gli indugi e ne ha parlato a viso aperto. Segno che, quindi, a via del Nazareno ci stanno pensando e ragionando seriamente. Più che nel Movimento cinque stelle. All’interno del M5s, infatti, l’esigenza di un tagliando ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 14 settembre 2020) A meno di una settimana dalper le Regionali, la parolarimbalza nei Palazzi. Quella che fino a qualche giorno fa era per lo più un’eco, seppure insistente, infatti, col passare delle ore e con la sfida delche si avvicina è diventata molto più che una voce di sottofondo. La riprova, in effetti, sta nelle parole del numero due del Pd, Andrea Orlando, che ha di fatto aperto a questa opzione quale exit strategy in caso le Regionali si rivelassero una Beresina. Per la prima volta in casa dem un esponente di peso come il vicepresidente del partito ha rotto gli indugi e ne ha parlato a viso aperto. Segno che, quindi, a via del Nazareno ci stanno pensando e ragionando seriamente. Più che nel Movimento cinque stelle. All’interno del M5s, infatti, l’esigenza di un tagliando ...

