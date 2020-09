GF Vip, chi è Denis Dosio: cantante e influencer alla ribalta (Di lunedì 14 settembre 2020) Il nuovo concorrente del GF Vip, Denis Dosio è pronto per una nuova sfida. Da influencer a cantante, lo youtuber della casa: il più giovane tra i vip Youtuber, influencer e cantante. Il nuovo concorrente del GF Vip Denis Dosio, è pronto a immergersi nel mondo della tv. Il più giovane della casa – classe 2001 – è uno Youtuber nato a Forlì il 12 marzo, di origini brasiliane. Il ragazzo ha raggiunto la notorietà prima sui social, grazie al suo canale youtube che al momento vanta ben 190.000 iscritti, poi passando dalla tv grazie all’invito in trasmissione ricevuto nel 2019 da Barbara D’Urso. Grazie ai social network e alla fama raggiunta, ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Il nuovo concorrente del GF Vip,è pronto per una nuova sfida. Da, lo youtuber della casa: il più giovane tra i vip Youtuber,. Il nuovo concorrente del GF Vip, è pronto a immergersi nel mondo della tv. Il più giovane della casa – classe 2001 – è uno Youtuber nato a Forlì il 12 marzo, di origini brasiliane. Il ragazzo ha raggiunto la notorietà prima sui social, grazie al suo canale youtube che al momento vanta ben 190.000 iscritti, poi passando dtv grazie all’invito in trasmissione ricevuto nel 2019 da Barbara D’Urso. Grazie ai social network efama raggiunta, ...

emigrat_italian : @Priscil89660680 @adrianobusolin Ma a difendere le nostre frontiere chi ci mandiamo? Questi qui servono a fare da g… - gossipblogit : Fulvio Abbate: chi è il concorrente del Grande Fratello Vip - TaniaGeraci : È UNA VERGOGNA, IL GRANDE FRATELLO ERA STATO PROGRAMMATO PER FAR LAVORARE I RAGAZZI E RAGAZZE NORMALI, INVECE È DIV… - xmochisup : @ChillwithKdrama Pare proprio di si, poi per chi ha il vip un episodio in più... - toysblogit : Fulvio Abbate: chi è il concorrente del Grande Fratello Vip -