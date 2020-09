GF Vip 5, Alfonso Signorini lancia una stoccata a Barbara D’Urso: interviene Selvaggia Lucarelli (Di lunedì 14 settembre 2020) Partirà stasera lunedì 14 settembre il Grande Fratello Vip 5 che vede alla conduzione nuovamente Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha rilasciato varie interviste prima dell’inizio del reality, svelando anticipazioni e novità su ciò che vedremo. E proprio durante un’intervista il conduttore ha rivolto una frecciata a Barbara D’Urso. Ecco i dettagli. Alfonso Signorini lancia una frecciata a Barbara D’Urso prima del GF Vip 5: “Lontano dalle sue realtà” Tutto è pronto per la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 che partirà questa sera a partire dalle 21.20 circa, sempre su Canale 5. A timone per il secondo anno consecutivo ci sarà Alfonso ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 settembre 2020) Partirà stasera lunedì 14 settembre il Grande Fratello Vip 5 che vede alla conduzione nuovamente. Quest’ultimo ha rilasciato varie interviste prima dell’inizio del reality, svelando anticipazioni e novità su ciò che vedremo. E proprio durante un’intervista il conduttore ha rivolto una frecciata aD’Urso. Ecco i dettagli.una frecciata aD’Urso prima del GF Vip 5: “Lontano dalle sue realtà” Tutto è pronto per la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 che partirà questa sera a partire dalle 21.20 circa, sempre su Canale 5. A timone per il secondo anno consecutivo ci sarà...

SmorfiaDigitale : GF Vip, un caso positivo. Parla Alfonso Signorini - blogtivvu : Caso Covid al Grande Fratello Vip: rischi per la messa in onda? Parla Alfonso Signorini e svela come stanno le cose. - fanpage : Autore del #Gfvip positivo al Covid19, Alfonso Signorini rassicura: 'Gieffini negativi' - SpettacolandoTv : #GFVip | da questa sera la quinta edizione guidata da Alfonso Signorini - zazoomblog : Alfonso Signorini divide i Vip La verità sull’entrata al GF Vip - #Alfonso #Signorini #divide #verità… -