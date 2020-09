Fratelli Bianchi | in carcere per Willy | ‘Ora berremo acqua di rubinetto?’ (Di lunedì 14 settembre 2020) Sconcerto per le parole dei Fratelli Bianchi, Gabriele e Marco, arrestati con i loro due amici con l’accusa di avere ucciso Willy Monteiro. Nei giorni scorsi i Fratelli Bianchi hanno visto una conferma dello stato di custodia cautelare in carcere ai loro danni. I due sono accusati, assieme agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, … L'articolo Fratelli Bianchi in carcere per Willy ‘Ora berremo acqua di rubinetto?’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 settembre 2020) Sconcerto per le parole dei, Gabriele e Marco, arrestati con i loro due amici con l’accusa di avere uccisoMonteiro. Nei giorni scorsi ihanno visto una conferma dello stato di custodia cautelare inai loro danni. I due sono accusati, assieme agli amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, … L'articoloinper‘Oradi rubinetto?’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fanpage : I tre ora in carcere hanno paura e chiedono l'isolamento: - SkyTG24 : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l’isolamento per paura di ritorsioni in cella - HuffPostItalia : Omicidio Willy, i fratelli Bianchi chiedono l'isolamento in carcere: 'Temono ritorsioni' - SandroBonomi2 : RT @vanabeau: Io non voglio sapere nulla dei fratelli Bianchi ! La migliore condanna è l'oblio. Continuate a parlare di loro e ce li trover… - Nonnadinano : RT @SerglocSergio: #Willy, i fratelli Bianchi chiedono l'isolamento in carcere: hanno paura delle ritorsioni -