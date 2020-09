Fabrizio Corona fa delle avance alla D’Urso ma commette una gaffe (Di lunedì 14 settembre 2020) Fabrizio Corona tenta di approcciare con Barbara D'Urso, lei replica "Salutami assoreta" . La prima puntata di Live non è la D'Urso è andata in onda mostrando, sin da principio, l'iconico saluto di Barbara. Secondo quanto riportato da Leggo, l'ospite Fabrizio Corona avrebbe tentato un approccio con la padrona di casa, non ricevendo però, probabilmente, la riposta desiderata. Vediamo cosa è successo. Dopo anni di bufera, pace fatta Durante la diretta della prima puntata di Live non è la D'Urso la padrona di casa ha più volte preso le difese del paparazzo sottolineando in modo particolare il grande lavoro fatto con il figlio Carlos Maria, a conferma del fatto che finalmente, dopo anni di guerra, tra i due finalmente era giunta la pace. «Carlos sta ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 14 settembre 2020)tenta di approcciare con Barbara D'Urso, lei replica "Salutami assoreta" . La prima puntata di Live non è la D'Urso è andata in onda mostrando, sin da principio, l'iconico saluto di Barbara. Secondo quanto riportato da Leggo, l'ospiteavrebbe tentato un approccio con la padrona di casa, non ricevendo però, probabilmente, la riposta desiderata. Vediamo cosa è successo. Dopo anni di bufera, pace fatta Durante la diretta della prima puntata di Live non è la D'Urso la padrona di casa ha più volte preso le difese del paparazzo sottolineando in modo particolare il grande lavoro fatto con il figlio Carlos Maria, a conferma del fatto che finalmente, dopo anni di guerra, tra i due finalmente era giunta la pace. «Carlos sta ...

zazoomblog : Nina Moric lo sfogo dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a ‘Live – Non è la D’Urso’: “Puoi mentire agli altri m… - blogtivvu : Nina Moric “risponde” a Fabrizio Corona e fa una rivelazione su Carlos Maria - annangelo97 : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… - MassimoChiaram7 : RT @RobertoMerlino1: Domenica In riprende con la Venier ed ospiti Romina Power e la Goggi-etá media 69,5 anni. La D’Urso riprenderà con Fab… - Colellaaantoni1 : RT @Trash___Boy: Fabrizio Corona: 'Io sono nato personaggio'. #noneladurso -