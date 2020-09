Fabrizio Corona a Live Non è la D’urso, Parla del Rapporto con il Figlio Carlos! (Di lunedì 14 settembre 2020) Live – Non è la d’Urso, Fabrizio Corona ospite in collegamento Parla del suo Rapporto con il Figlio Carlos Maria. Adesso si dice cambiato e Parla anche del Rapporto con Nina Moric. Parole anche su Silvia Provvedi che sta attraversando un momento complicato. Poi fa i complimenti alla conduttrice e lei… Live – Non è la d’Urso, Fabrizio Corona: pronto a riaprire le porte a Nina Moric dopo le polemiche Ospite molto atteso della prima puntata della nuova stagione di Live – Non è la d’Urso è stato Fabrizio Corona. In collegamento con la trasmissione di Canale 5 e la conduttrice Barbara ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 14 settembre 2020)– Non è la d’Urso,ospite in collegamentodel suocon ilCarlos Maria. Adesso si dice cambiato eanche delcon Nina Moric. Parole anche su Silvia Provvedi che sta attraversando un momento complicato. Poi fa i complimenti alla conduttrice e lei…– Non è la d’Urso,: pronto a riaprire le porte a Nina Moric dopo le polemiche Ospite molto atteso della prima puntata della nuova stagione di– Non è la d’Urso è stato. In collegamento con la trasmissione di Canale 5 e la conduttrice Barbara ...

