DeMa alla carica: "De Luca menefreghista su scuola e salute, gli importa solo il voto" (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – alla carica il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris contro il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Stavolta l'accusa è di "menefreghismo sconvolgente" su scuola e salute. Ancora incerta la data di ripartenza in Campania, il primo cittadino va all'attacco. "De Luca non è sicuro se le scuole in Campania comincino il 24, a lui importa solo che si voti il 20. Ora solo si rende conto evidentemente che non riescono a sanificare tutte le scuole dal 21 al 24". "Da poco si sono resi conto evidentemente, con un menefreghismo sconvolgente, che coincidono date elezioni e inizio scuole. E non riescono a organizzare tamponi e test nonostante ...

