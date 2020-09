Cocktail “Blue Soul” (Di lunedì 14 settembre 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Jurgita, appassionata di musica classica e food photography, amante di dolci vegan e del mare, e Filippo, ex barista, curioso per natura, amante della lettura e del tennis, sono una coppia nella vita e nel lavoro. Dalla loro unione nasce il progetto Veggie Situation, momenti di vita quotidiana incentrati sul cibo, ovviamente vegetale e salubre, ma con grande attenzione all’estetica, e allo stile di vita sano, che trova il suo canale ideale di dialogo su Instagram ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 14 settembre 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Jurgita, appassionata di musica classica e food photography, amante di dolci vegan e del mare, e Filippo, ex barista, curioso per natura, amante della lettura e del tennis, sono una coppia nella vita e nel lavoro. Dalla loro unione nasce il progetto Veggie Situation, momenti di vita quotidiana incentrati sul cibo, ovviamente vegetale e salubre, ma con grande attenzione all’estetica, e allo stile di vita sano, che trova il suo canale ideale di dialogo su Instagram ...

GiEffeRuzzeddu : RT @36Antignani: Da 'Close your eeyes' (Blue Note) KURT ELLING ne ha fatta di strada :voce baritonale per le quattro ottave di estensione,… - altriSuoni : RT @36Antignani: Da 'Close your eeyes' (Blue Note) KURT ELLING ne ha fatta di strada :voce baritonale per le quattro ottave di estensione,… - 36Antignani : RT @36Antignani: Da 'Close your eeyes' (Blue Note) KURT ELLING ne ha fatta di strada :voce baritonale per le quattro ottave di estensione,… - 36Antignani : Da 'Close your eeyes' (Blue Note) KURT ELLING ne ha fatta di strada :voce baritonale per le quattro ottave di esten… - Vamonluvi : Cocktail blue eyes Zucchero filato rosa shocking Mele caramellate rosa (in qualche modo) Tunnel dell'amore Ruota pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cocktail “Blue Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera