Chris Evans nudo per errore su Instagram. I suoi fan pregano di non diffondere la foto (Di lunedì 14 settembre 2020) Chris Evans nudo. E visto da milioni di persone in tutto il mondo. "Capitan America" (l'attore presta volto e baldanza al supereroe degli Avengers) ha caricato sul suo profilo Instagram una serie di stories e tra queste un nudo. Quando si accorto del "fattaccio" ha provato a "rimediare" cancellando tutto ma la rete si sa, non lascia scampo e così in pochi minuti ecco che lo scatto ha fatto il giro del mondo. Ora i fan dell'attore chiedono di non diffondere la foto anche perché Evans non è esattamente un "social dipendente": poche foto, molto sobrie. I fan hanno inoltre fatto presente che Chris soffre di ansia e la risposta del web è ...

