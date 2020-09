Chiara Ferragni e Leone, quel particolare del figlio far sobbalzare tutti (Di lunedì 14 settembre 2020) In questo weekend Ferragnez hanno trascorso giornate di relax al Grand Hotel Tremezzo. Forte dei suoi 21 milioni di follower, Chiara Ferragni ha postato domenica 13 l’immagine che riassume questo fine settimana: sole, lago e un bacio appassionato al marito Fedez. Alle loro spalle, da un lato Tremezzina e Griante (Cadenabbia) e dall’altro Bellagio. Un fine settimana all’insegna delle bellezze italiane e del relax. Domenica sera la coppia ha fatto rientro a Milano e, come accade sempre, ha condiviso sui social i momenti di intimità della famiglia. Leone è sempre presente nelle stories di Fedez e Chiara Ferragni. Se quando era più piccolo spesso veniva lasciato a casa ormai il bambino segue i genitori in ogni loro viaggio o impegno lavorativo. Leo, che ha da poco ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) In questo weekend Ferragnez hanno trascorso giornate di relax al Grand Hotel Tremezzo. Forte dei suoi 21 milioni di follower,ha postato domenica 13 l’immagine che riassume questo fine settimana: sole, lago e un bacio appassionato al marito Fedez. Alle loro spalle, da un lato Tremezzina e Griante (Cadenabbia) e dall’altro Bellagio. Un fine settimana all’insegna delle bellezze italiane e del relax. Domenica sera la coppia ha fatto rientro a Milano e, come accade sempre, ha condiviso sui social i momenti di intimità della famiglia.è sempre presente nelle stories di Fedez e. Se quando era più piccolo spesso veniva lasciato a casa ormai il bambino segue i genitori in ogni loro viaggio o impegno lavorativo. Leo, che ha da poco ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - repubblica : Omicidio Willy e cultura fascista, rubato l'account Instagram condiviso da Chiara Ferragni [di VIOLA GIANNOLI] [agg… - fanpage : Caso #WillyMonteiro L'autrice del post pubblicato da Chiara #Ferragni denuncia di esser stata truffata : - queencav_ : Che lo vogliate o no CHIARA FERRAGNI sta facendo qualcosa di clamoroso per il mondo dello spettacolo a livello ital… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Omicidio Willy e cultura fascista, rubato l'account Instagram condiviso da Chiara Ferragni [di VIOLA GIANNOLI] [aggiornamen… -