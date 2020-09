C’è vita su Venere? (Di lunedì 14 settembre 2020) Un gruppo internazionale di astronomi ha trovato sul pianeta tracce di fosfina, un gas che sulla Terra è strettamente legato alle attività degli esseri viventi: ma è presto per risposte definitive Leggi su ilpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Un gruppo internazionale di astronomi ha trovato sul pianeta tracce di fosfina, un gas che sulla Terra è strettamente legato alle attività degli esseri viventi: ma è presto per risposte definitive

Pontifex_it : Nel #Vangelodioggi (Mt 18,21-35) Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio alla forza del perdono, perché nella vita n… - GiuseppeConteIT : A Willy abbiamo rivolto, oggi, il pensiero commosso di un Paese intero. A Paliano, l’intera comunità ha chiaramente… - nzingaretti : Combattiamo perché in gioco c'è il futuro di ragazzi e ragazze che vogliono vivere. Noi esistiamo per garantirvi qu… - Claudio35260961 : @docdrugztore @pino_nostro La mia sindrome c'è chi la chiama Pots, c'è chi la chiama tachicardia inappropriata, fac… - Dreaming_81 : In tema di scuola, i primi della classe c'erano, ci sono e ci saranno sempre, in ogni contesto di vita. Forse lo so… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è vita Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera