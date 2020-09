Bruganelli e Bonolis, orrore senza precedenti: "Dovrai seguire tua figlia, perché...". Schifo indecente | Video (Di lunedì 14 settembre 2020) orrore oltre ogni limite contro Sonia Bruganelli. La follia degli haters (chiamateli pure fessi, tradizione libera ma efficace) non conosce più confini. La moglie di Paolo Bonolis, criticatissima su Instagram perché, a dire dei più cattivi, "ostenta lusso e ricchezze", questa volta condivide un simpatico Video di una partita di carte tra amiche, finita "male" tra minacce e calici di spumante. "Fenomeni di ordinario nonnismo durante una semplice partita di burraco", scrive simpaticamente l'imprenditrice. E qui si scatena l'insulto indegno, anche perché totalmente gratuito e decontestualizzato, di un utente che si nasconde per giunta dietro il nickname di Padre Pio: "Mi sa che il burraco Dovrai abbandonarlo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020)oltre ogni limite contro Sonia. La follia degli haters (chiamateli pure fessi, tradizione libera ma efficace) non conosce più confini. La moglie di Paolo, criticatissima su Instagram;, a dire dei più cattivi, "ostenta lusso e ricchezze", questa volta condivide un simpaticodi una partita di carte tra amiche, finita "male" tra minacce e calici di spumante. "Fenomeni di ordinario nonnismo durante una semplice partita di burraco", scrive simpaticamente l'imprenditrice. E qui si scatena l'insulto indegno, anche; totalmente gratuito e decontestualizzato, di un utente che si nasconde per giunta dietro il nickname di Padre Pio: "Mi sa che il burracoabbandonarlo ...

zazoomblog : Sonia Bruganelli nella bufera lo scatto in vasca da bagno non piace. I fan: “spera che Bonolis campi 100 anni…” -… - infoitcultura : “Ma davvero ti sei messa a vendere le bambole?” Sonia Bruganelli nel mirino degli haters, non c’ è pace per la mogl… - Leaderdelsettor : RT @_DAGOSPIA_: LADY BONOLIS PUBBLICA SU INSTAGRAM LA FOTO DI UNA BAMBOLA. I COMMENTI: FAI I RITI VODOO? - _DAGOSPIA_ : LADY BONOLIS PUBBLICA SU INSTAGRAM LA FOTO DI UNA BAMBOLA. I COMMENTI: FAI I RITI VODOO? - CambiamentoDel : Non c'è un attimo di pace per Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis e imprenditrice di successo, dopo una br… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruganelli Bonolis Sonia Bruganelli: “Ho diritto all’eredità”, cosa pensa Paolo Bonolis di tutto ciò? SoloGossip.it Sonia Bruganelli: “Ho diritto all’eredità”, cosa pensa Paolo Bonolis di tutto ciò?

Di risposta ad un attacco da parte di un suo followers, Sonia Bruganelli ha rivelato di avere diritto all’eredità: ecco cosa è successo. ‘Ho diritto all’eredità’, Sonia Bruganelli risponde così alle ...

Vacanze tutte italiane per James Middleton e la sua futura moglie

James Middleton, fratello di Kate, ha scelto la Sicilia come meta delle sue dolci vacanze con la fidanzata Alizee Thevenet ...

Di risposta ad un attacco da parte di un suo followers, Sonia Bruganelli ha rivelato di avere diritto all’eredità: ecco cosa è successo. ‘Ho diritto all’eredità’, Sonia Bruganelli risponde così alle ...James Middleton, fratello di Kate, ha scelto la Sicilia come meta delle sue dolci vacanze con la fidanzata Alizee Thevenet ...