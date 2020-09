Anche i razzi spaziali saranno stampati in 3d

Leggi su wired

(Di lunedì 14 settembre 2020) Polveri di metalli e una nuova generazione di laser per mettere a disposizione la stampa 3dsul versante dell’esplorazione spaziale. Gli ingegneri della Nasa stanno infatti mettendo a punto questa modalità di costruzionesui, e in particolare su alcune componenti dei motori, per renderla più veloce e immediata rispetto ai sistemi convenzionali. In questo video, appena diffuso dall’Agenzia spaziale statunitense, ci sono le prime immagini di Rampt, o Rapid Analysis and Manufacturing Propulsion Technology: è il nome ufficiale del progetto. (Credit video: Nasa) Wired.