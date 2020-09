1'000 spettatori per Lugano-Lucerna (Di lunedì 14 settembre 2020) Il club bianconero ha fornito delle informazioni importanti in merito alla prima uscita stagionale casalinga di sabato. Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) Il club bianconero ha fornito delle informazioni importanti in merito alla prima uscita stagionale casalinga di sabato.

LUGANO - Per la prima partita del campionato di Super League 2020-21 tra Lugano e Lucerna, lo stadio di Cornaredo sarà diviso in 3 macro settori (Tribuna Principale, Tribuna Monte Brè Nord e Tribuna M ...

MotoGp: a Misano trionfa Morbidelli, secondo Bagnaia. In difficoltà Dovizioso che però vola in testa al Mondiale

Il momento in cui gli allievi hanno superato il maestro è arrivato, non metaforicamente ma in pista, a Misano, un’università dove Valentino è rettore. Morbidelli e Bagnaia hanno dimostrato di non aver ...

